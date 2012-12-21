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Yaşam

Kıyamet kopmadı ama gezegenler aynı hizaya geldi

Güneş sistemine bağlı Pluto, Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Uranüs ve Satürn aynı hizaya geldi.

21 Aralık 2012 15:34

Maya takvimine göre bugün (21 Aralık 2012) kopacağı iddia edilen "kıyamet" gerçekleşmedi. Ancak, güneş sistemine bağlı gezegenler aynı hizaya gelerek ilginç bir durum yarattı.

Maya takvimine göre beklenen kıyamet kopmadı.

Aylardır tüm dünyada konuşulan Maya takvimi hakkında, başta ABD'de NASA, Türkiye'de de Diyanet gibi kuruluşlar "inanmayın" açıklaması yapmıştı. Ama korkulan olmadı, Maya kehaneti tutmadı.

Ancak güneş sisteminde ilginç bir durum oluştu. Güneş sistemine bağlı Pluto, Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Uranüs ve Satürn aynı hizaya geldi.

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