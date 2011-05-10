Kıyamet gününün başlangıcına 11 gün kaldı!

T24 - Amerikalı bir grup koyu Hıristiyan 21 Mayıs tarihi için hazırlanıyor. Grup üyeleri bu tarihin "Kıyamet Günü"nün başlangıcı olacağını ve Hz. İsa'nın Dünya'ya döneceğine inanıyor.

CNNTurk.com'dan Sercan Tezcanoğlu'nun haberine göre; sıkı bir hazırlık aşamasının ardından "Kıyamet Günü" için hazır olduklarını açıklayan grup üyeleri, ellerinde "21 Mayıs Kıyamet Günü" yazılı dövizlerle bu aralar sık sık Amerika sokaklarında boy gösteriyor.

Bilboardlara da ilan veren bu grup üyeleri aslında bir radyo istasyonu olan "Family Radio"nun takipçileri. Radyonun özel proje koordinatörü Michael Garcia, bu günlerde yapılması gerekenin Allah'tan af dilemek olduğunu söylüyor.

Garcia'ya göre 21 Mayıs'tan 21 Ekim'e kadar Dünya arka arkaya felaketlerle karşılaşacak ve 21 Ekim'de Dünya'nın sonu gelecek.

Grup bu görüşünü şuna dayandırıyor:

"21 Mayıs’ta, Kıyamet Günü gelecek ve Yükseliş (Tanrı tarafından seçilmiş kişilerin cennete yükselmesi) 23 yıllık büyük sıkıntı döneminin sonunda meydana gelecek. 21 Ekim’de dünya ateşle yok edilecek (Nuh’un tufanından 7 bin yıl sonra; Yaratılış’tan 13 bin 023 yıl sonra)."

4990 + 2011 = 7001. Arada sıfır diye bir yıl olmadığı için 7 bin 1'den 1'i çıkarıp 7 bine ulaşıyoruz. M.S. 2011 yılı Nuh’un zamanındaki tufanın gerçekleşmesinin 7000. yılıdır. Bu, insanlığa Tanrı’nın gözünde lütuf kazanmak için verilen zamanın sonu olacaktır. Bu da İsa Mesih’e sığınmak için kalan zamanın iyice azaldığı anlamına gelmektedir. M.S. 2011 yılına birkaç adım uzakta bulunmaktayız!

Açık Gazete'de konuyla ilgili bir haber yapan Mahmut Şenol, bir grup Hıristiyanın 21 Mayıs Cumartesi günü sabahı dünyanın depremler, volkanik patlamalar, tsunami, hortum ve fırtınalarla sarsılacağına, Okyanusların karaları işgal edip ortalığı birbirine katacağına inandığını yazdı.

Haberde, İncil’de kıyametin işaretleri var diyen Hıristiyanlara göre, 21 Mayıs günü başlayacak bu olaylar tam 153 gün sürecek ve bütün dünya, güneş sistemi ve dahi evrenin tamamı yok olacak.

Fakat, yok olacağı iddia edilen bu kadar şeyin nereye gideceği konusunda sorulara yanıt vermeyen Hıristiyan fanatikler, “Tanrı bu kadar şeyi bir yerlerden getirip buraya koyduysa, şimdi geri alabilir, onun bu gezegenleri koyacak bir yeri mutlaka vardır” diye düşünüyor.

İddiaya göre 21 Mayıs günü, Pasifik’te başlamak üzere her coğrafyanın kendi yerel saatinde tam 18:00’de büyük depremler meydana gelecek ve kıyamet başlamış olacak.

Bu arada grubun Tanrı'dan geldiğine inandığı mektupta bir seyahat çantası hazırlanması isteniyor. Çantada olması gerekenler arasında ise sandviç, el feneri, aspirin, su, diş fırçası, diş macunu, naneli şeker, deodorant, boyun yastığı, kitap, kulak tıkacı sayılıyor.