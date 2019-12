Kıyamet Günü Saati ayarlanıyor

T24 - Bilim adamları, "Kıyamet Günü Saati"ni bir dakika geri aldı.



Chicago Üniversitesi’nde Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) dergisinin yöneticileri tarafından 1947’de yaratılan ve gece yarısının insanlığın sonunu temsil ettiği sembolik saat, New York'ta düzenlenen törenle 1 dakika geri alınarak 23:54'e getirildi.



En son 2007 yılında, dünya genelinde nükleer silahlanmanın önüne geçilememesi ve küresel ısınma tehdidin artması sonucu iki dakika ileri alınan saat şu an gece yarısına beş kalayı (23:55) gösteriyordu.



Toplamda 18 kez yeniden ayarlanan saat, 1947’de yaratıldığında gece yarısına yedi kalayı gösteriyordu. “Kıyamet”e en çok 1953’te ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş kızıştığında iki dakikayla yaklaşılmıştı.



ABD ve Rusya’nın 1991'de Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nı (START 1) imzalamasından sonra bilim adamları saati 17 dakika geri almış, böylece Dünya “kıyamet”ten en uzak zaman dilimine girmişti.



Saatin ayarlanmasından sorumlu heyette, ünlü fizikçi Stephen Hawking ve 18 Nobel ödüllü bilim adamı da bulunuyor.



Saatte değişikliğe yol açan faktörler arasında nükleer silahların azaltılmasına yönelik uluslararası müzakereler, nükleer silahlanmadaki artış, nükleer terörizm tehditleri ve iklim değişikliği bulunduğu belirtildi.