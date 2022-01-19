Kıyamet Günü Saati, 75. kez ayarlanacak: Gece yarısına kaç saniye kaldı?

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ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra, 1947'de Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi'nden atom bilimcileri tarafından hazırlanan sembolik 'Kıyamet Günü Saati', 75. kez ayarlanacak.

Sembolik saat, geçen sene meydana gelen olaylara göre, "medeniyetin çöküşüne" ne kadar yakın olunduğunu sembolik olarak gösteriyor. Gece yarısı, "insanlığın çöküşünü" temsil ediyor.

Perşembe günü saat, Atom Bilimcileri Bülteni'nin bilim insanları ve güvenlik uzmanlarından oluşan paneli, saati elleriyle ayarlayacak.

Saat son iki senedir gece yarısına 100 saniye kala olarak sabit duruyordu; 2021 yılında ilerletilmemişti. Gündemde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişeleri varken yelkovanın daha geriye çekilmesi beklenmiyor.

Saat, Soğuk Savaş boyunca gece yarısına iki dakikadan fazla yaklaşmamıştı. Bu, panelin dünyanın son iki sende medeniyetin çöküşüne Soğuk Savaş döneminden daha fazla yaklaştığımıza inandığı anlamına geliyor.

Saatin gece yarısına en uzak olduğu yıl ise Soğuk Savaş'ın sona erdiği yıl olan 1991'di. Saat, gece yarısının 17 dakika gerisine çekilmişti.