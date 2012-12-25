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Yaşam

Kıyamet kopmayınca tarihi eserlere zarar verdiler

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Maya takviminin kehaneti tutmayınca, Guatemala’da tarihi eserlere zarar verildi

25 Aralık 2012 10:51

21 Aralık günü dünyanın sonunun geleceğini öngören kehanet nedeniyle Tikal adlı Maya kentinde toplanan turistler, kıyamet kopmayınca tarihi eserlerden birine zarar verdi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Maya medeniyetinin en büyük arkeolojik alanı olarak bilinen Tikal’daki 2. Tapınak’a tırmanan turistler, 1979 yılından bu yana UNESCO’nun ‘Dünya Mirası’ listesinde bulunan yapıda kalıcı hasar meydana getirdi.

38 metre yüksekliğindeki 2. Tapınak, Maya kenti Tikal’ın en bilinen yapılarından biri olarak kabul ediliyor.

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