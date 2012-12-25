Kıyamet kopmayınca tarihi eserlere zarar verdiler

21 Aralık günü dünyanın sonunun geleceğini öngören kehanet nedeniyle Tikal adlı Maya kentinde toplanan turistler, kıyamet kopmayınca tarihi eserlerden birine zarar verdi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Maya medeniyetinin en büyük arkeolojik alanı olarak bilinen Tikal’daki 2. Tapınak’a tırmanan turistler, 1979 yılından bu yana UNESCO’nun ‘Dünya Mirası’ listesinde bulunan yapıda kalıcı hasar meydana getirdi.

38 metre yüksekliğindeki 2. Tapınak, Maya kenti Tikal’ın en bilinen yapılarından biri olarak kabul ediliyor.