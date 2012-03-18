Kıyam yayına girmeden dünyaya açıldı

T24 - TRT’nin yeni dizisi “Bir Zamanlar Osmanlı-Kıyam” bir ilke imza attı ve daha dizi Türkiye’de bile yayına girmeden hem Yunanistan hem de Dubai’ye satıldı. Ayrıca 20 ülke ile de satış görüşmeleri sürdürülüyor.

Hürriyet'in haberine göre, Patrona Halil İsyanı’nı konu alan, başrolleri Türkan Şoray, Cemal Hünal, Aslı Tandoğan, Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Fırat Tanış ve Öykü Çelik’in paylaştığı dizinin gördüğü bu ilgiden tüm ekip memnun.

Yönetmen Altan Dönmez, gelişmelerle ilgili “Dizimiz ,sanatçılarımız, stüdyolarımız ve kullandığımız teknik Avrupa standartlarında. Her bölüm daha iyiye gittiğimizi bilmek ise bizim için çok değerli bir ayrıcalık ve vazgeçilmez bir kural” dedi. Dizide Hatice Sultan’ı oynayan Türkan Şoray ise şöyle konuştu: “Dizimizin yurtdışında gördüğü ilgi beni çok mutlu etti. Özellikle genç oyuncu ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına daha da mutlu oluyorum.”