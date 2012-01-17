T24 LogoT24 Logo
Politika

Kıyak emeklilik birkez daha TBMM'den geçti!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, milletvekili emekli aylıklarıyla ilgili düzenleme nedeniyle...

17 Ocak 2012 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, milletvekili emekli aylıklarıyla ilgili düzenleme nedeniyle bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderdiği yasa, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Genel Kurulda, yasanın oylamasına 293 milletvekili katıldı. Yasa; 55 ret oyuna karşılık 238 oyla kabul edildi. 



Yasa, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Gül'ün geri gönderme gerekçeleri dikkate alınarak milletvekili emekli aylıklarıyla ilgili oranında yaptığı değişiklikle kabul edildi.

Buna göre; milletvekili emekli aylıkları, yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı emekli aylığı ödeneğinin yüzde 45'i oranında belirlenecek. 

Daha önceki yasada bu oran yüzde 60 olarak yer almıştı.

Geçmiş dönemlerde iki yıldan az milletvekilliği yapmış ve milletvekili emeklisi olanlar da Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilişkilendirildi. 

Ayrıca yasada, geçmişte iki yıl makam temsil tazminatı ödenmiş, milletvekilli olduktan sonra 1 aylık maaşını alır almaz milletvekilliğinden emekli olanların "İki yıllık süreye tabi olmadıkları"na açıklık getiriliyor.

Milletvekilliği sona erenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayanların emekli olduktan sonra 4 yıl süreyle primlerinin TBMM tarafından ödenmesi imkanı, 24. Dönem ile sınırlı tutulmayarak geçmiş dönemleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Düzenlemeyle, geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve hak talep edilemeyecek.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24