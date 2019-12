Kıyafetten oyuncağa, mikserden zeytinyağına

Nişantaşı'nda birkaç ay önce açılan Blender, adı gibi malzemelerin, stillerin ve markaların karıştırıldığı, her an değişim halinde olan bir mekân...



"Nasıl çocuk odaları daha dağınıktır, eve karşı anarşist bir tavır sergiler, biz de onu yakalamaya çalıştık." Beymen'in Kreatif Direktörü Murat Türkili, yeni konsept mağazalarını bu sözlerle tarif ediyor. Ev, Beymen. Evin düzenini, mobil üniteleri, camsız dolapları ve vitrininde sergildiği 'et enstelasyonuyla' inkar eden 'asi çocuk' ise, Beymen Blender.



Nişantaşı, Karakol Sokak'ta, eski bir İstanbul apartmanından beş katlı mağazaya dönüştürülen Beymen Blender'ın iç tasarımı, Beymen kreatif ekibiyle Toner Mimarlık'a ait. Mimari, var olan malzemelerin, bildiğimiz formatlardan farklı olarak kullanılma esasına dayanıyor. Kah seramikleri sökülmüş izlenimi uyandıran bir duvar, kah Pera Palas otelinin eski bir kapısından bozma paravan çıkıyor karşınıza.



Underground bir kulübü andıran basamaklardan inerken antika malzemelere rastlıyorsunuz. Dikkatli gözler, Beymen'in tarihine de denk gelebiliyor katlar arasında.

Sanatsal etkinlikler, workshop'lar ve davetlere ayrılan terastaki deri kanepe, Beymen'in Halaskargazi Caddesi günlerindeki müdür odasından yadigâr mesela...



Tıpkı bir galeri gibi



Mağazanın adından da yola çıkılarak (blender: mikser, karıştırıcı) farklı malzemeler, formlar ve stiller birbirleriyle karıştırılmış, ortaya yepyeni bir anlatım dili çıkmış.



Ünitelerin yerlere veya duvarlara sabit olmaması, bugün ikinci katta bulunan erkek katının sizi yarın zemin katta karşılayabilmesine olanak veriyor. "Tıpkı bir galeri gibi," diyor Türkili, "Nasıl ki bir galeri, sanatçılarla değişirse, bizim sergimiz de markalarımızla değişiyor. Her sezon, yeni bir ruh geliyor. Tasarımcılar, kendi alanlarını kendileri yaratabiliyor, mağaza içinde enstelasyonlar yapabiliyor." Türkili, Blender fikrinin ortaya çıkma nedenlerini ise şöyle anlatıyor: "Jean katlarımız mağazanın içinde kayboluyordu, onları görünür kıldık. Beymen'in genç ve dinamik duruşunu, ayrıca mağazalarımıza girmeye çekinenlere de ulaşılabilir olduğumuzu göstermek istedik."



Lüks daha da demokratikleşti



Türkili'nin tasarım direktörlüğünü yaptığı Blender Originated ise, mağazanın duruşunu çok iyi simgeleyen yeni bir marka. Spor ve lüksü bir araya getiren; neredeyse lüks denebilecek ama ulaşılabilir ürünlerden oluşan Originated ile "Lüksün daha demokratik bir tanımını yaptık," diyor Türkili.



Geleneksel malzeme ve ürünlerin yeniden değerlendirilmesi esasına dayanan Originated'ı en iyi tarif eden ürünlerden biri de, çiçek işlemeli poşular. Türkili, aykırılık ve saldırganlık ifadesi olan poşunun üzerine çiçek işleyerek farklılaştırdıklarını, insanları şaşırtmaya çalıştıklarını anlatıyor.



Mağazanın en iyi satan koleksiyonlarından biri olan Originated öyle büyük ilgi görmüş ki, kış sezonuna ait her şey neredeyse tükenmiş.



Kıyafetten oyuncağa, mikserden zeytinyağına



2.000 metre karelik alan üzerine kurulan Beymen Blender'da bulabileceğiniz markalardan bazıları şunlar: J Brand Jeans, Acne Jeans, Martin Margiela, Sonia Rykiel, Tomas Maier, Milly NY, ADAM, Graham&Spencer, The Row, Bread Denim, William Rast, Paul Smith, Fred Perry, Vintage 55, Prada, Marc by Marc Jacobs, Paul&Joe, Dsquared2, K. Karl Lagerfeld, See by ChloRuby, American Vintage, Eternal Child, 3.1 Phillip Lim, Beymen Club, J Brand, Rock&Republic, Seven for All Mankind, Stella McCartney, True Religion, Armani Jeans, Love Moschino, Moncler, Rag&Bone ve Paul Smith.



Mağazada kıyafet ve aksesuarların yanı sıra kitaplar, oyuncaklar, Numark iDJ mikser, Lomo fotoğraf makineleri ve hatta zetinyağı bile satılıyor!