"Kıyafetime Karışma" diyen kadınlar bugün Kadıköy'de toplanacak

Kadınlar, bugün saat 19.00'da Kadıköy Süreyya Operası önünde "Kıyafetime Karışma" diyerek eylem yapacak. "Hayatın içinde olmaya devam edeceğiz", "Ne zaman ne giyeceğimize, nereye gideceğimize biz karar veririz" sloganlarıyla geçtiğimiz günlerde de farklı yerlerde eylem yapan kadınlar, "Giydikleri kıyafetler bahane edilerek gerçekleştirilen saldırıları kınamak" amacıyla bir kez daha bir araya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde ‘@kiyafetekarisma’ hesabından yayınlayan videoda platform adına söz alan Dilber Sünnetçioğlu, “Ne zaman nereye gideceğimize, ne giyeceğimiz bir kendimiz karar veririz. Yeter artık karışmayın kıyafetlerimize" diyerek şunları kaydetmişti:

"Kararlarımız bizimdir. Pembe vagonlarla bizleri ayrıştırmaya çalışmayın. Bize, kıyafetimizi bahane ederek saldıranları, darp edenleri cezalandırırsanız, salıvermezseniz bunları önüne geçilir. Yalnız değiliz, birlikte başarabiliriz.”

Kadıköy Khalkedon Meydanı’nda geçtiğimiz günlerde stand açan kadınların dağıtılan bildirilerde ise, “Ayşegül Terzi, Ebru Tireli, Melisa Sağlam, Canan… Her biri ve daha nice kadın bahane edilerek saldırıya uğradı. Kadınlar için adalet sağlanmış olsaydı, başka kadınlar artık kıyafetleri bahane edilerek saldırıya uğramayacaktı. Hayatın içinde olmaya devam edeceğiz, ne zaman ne giyeceğimize nereye gideceğimize biz karar veririz. Pembe vagonlarla bizi ayrıştırmaya çalışmayın. Yeter artık karışmayın kıyafetlerimize. Sen varsan daha güçlüyüz. İstediğin kıyafeti giyerek yürüyüşe gel; özgürlüklerimize haklarımıza sahip çıkalım, bizleri sindiremeyeceklerini gösterelim” ifadelerine yer verilmişti.