Kıyafeti nedeniyle müzeye alınmadı

Avustralyalı manken Newsha Syeh, kıyafeti nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ne alınmadığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, yaşanan olay hakkında 247 bin takipçili Instagram hesabından açıklama yapan Syeh, güvenlik görevlisinin dış görünüşü nedeniyle kendisini müzeye almadığını ve kendisinden örtünmesini talep ettiğini belirtti.

25 yaşındaki Shey, talebin ardından palto giymeyi kabul ettiğini ancak moralinin bozulması nedeniyle müzeyi hızlıca terk ettiğini yazdı.

Shey'in Instagram'daki paylaşımı sonrası sosyal meyda kullanıcıları müzenin kararını destekleyen yorumlar yaptı.

Shey'in giyimini sanat galerisi ziyareti için uygun bulmayan Instagram kullanıcıları, Shey'i 'seks işçisi' gibi giyinmekle suçladı.