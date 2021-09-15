Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Bu, psikolojik şiddet ve amaçları bilimin dilini susturmak

Koronavirüs salgını sürecinde bilimi referans alan uyarı ve önerileri nedeniyle aşı karşıtlarının hedefi olan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, bu kez de kıyafeti üzerinden hedef haline getirildi. Sosyal medyada “Kombinezonlu Esin” denilerek hakaret ve saldırılara uğrayan Şenol’a bilim insanları ve yurttaşlar “#EsinŞenolYalnızDeğildir” başlığı altında paylaşımlar yaparak destek verdi. Kendisine saldıranlar hakkında yargı yoluna başvurduğunu açıklayan Şenol, “Bu, psikolojik şiddet ve amaçları susturmak. Çünkü temeli olan bir argümanları yok. Olmadığı için bilimin dilini susturmak istiyorlar" dedi.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, geçen hafta sonu yapılan “aşı karşıtı” miting öncesi bir TV kanalına yaptığı değerlendirmelerin ardından Twitter’da hakaretlere maruz kaldığını anlattı. Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, yıllar önce edebiyat ve yelken hobilerini paylaşmak için açtığı blogda yayımladığı videonun yeniden gündeme getirilerek giydiği askılı elbise nedeniyle hedefe konulduğunu belirten Şenol, “Artık suç, adli olmaya başladı. ‘Biz artık kombinezonlu Esin diyelim’ tweet’inin altında iğrenç yorumlar var. Ciddiye alınmalı, çünkü hedef gösteriyorlar, çünkü bilime karşılar. Bu, basit bir organizasyon değil” dedi.

“En aldırmayan en çok destek almış halimle buna rağmen bedensel olarak dayak yemiş gibiyim, iki üç gündür uyuyamıyorum. Ne olursa olsun üzerinize püskürtülen bu durum ağır psikolojik şiddet” diyen Şenol, “Beni işimden gücümden alıkoyuyor ama beni başka bir boyuta da taşıyor. Beni yolumdan çeviremiyorlar, tersine beni daha bilgeleştiriyorlar. "en artık bu zihniyetle nasıl baş edileceğini öğreniyorum ve bu mücadelede bunu genç insanlara öğreteceğim" diye konuştu.