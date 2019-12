Kıyafet balosunda kıran kırana şıklık yarışı

New York'ta geleneksel olarak düzenlenen Metropolitan Sanat Müzesi'nin kıyafet balosunda kırmızı halıdan geçen Kate Moss, Jessica Biel, Eva Longoria, Victoria Beckham ve Madonna, güzellikleri ve kıyafetleriyle göz kamaştırdı.

Altın Kız Kate Moss

Yeni imajıyla Justin...



Bündchen büyüledi



Hathaway’den 80’lerden gelmiş gibi

Yıllara meydan okuyorlar

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde gerçekleşen Costume Institute Gala, bu yıl da görkemli bir galaya ev sahipliği yaptı. Yine birbirinden ünlü ismin akın ettiği gecede, özellikle ünlü sevgililer ve abartılı giyinmekten kaçınmamış aktrislerle modeller göze çarptı.Kırmızı halıda yürüyen ünlüler arasında Marc Jacobs'un kolunda salona giren 35 yaşındaki Kate Moss, kariyerinde büyük önem taşıyan modacısıyla iyi bir ikili olmuştu.Marc Jacobs'un 'onur koltuğu'nda oturduğu gecede, Kate Moss 'Altın Kız'ı oynadı. Davetliler arasında güzelliğinin yanı sıra parlayan elbisesiyle "Ben burdayım" der gibi duran Moss'un başına taktığı aksesuarı, İngiliz basınından Times 'türban' olarak nitelendirdi.Amerikan yaşam dergisi Vanity Fair'in son sayısı için kamera karşısına geçen Kate Moss, Marc Jacobs'u ABD'li şarkıcı Justin Timberlake de yalnız bırakmadı. Timberlake de yine dergi çekimlerinde ikiliyle birlikte poz vermişti.Uzun bir süredir birlikte olduğu aktris Jessica Biel'e galaya gelen Timberlake'in imajındaki değişiklik fark edilmeyecek gibi değildi. Şarkıcı, taktığı gözlüklerle eski görünümünden daha ciddi görünüyordu. Biel'se William Rast imzalı kuyruklu kırmızı elbisesiyle gecenin şıkları arasında çoktan yerini almıştı.'Umutsuz Ev Kadınları' dizisiyle tanınan Eva Longoria ve basketbolcu kocası Tony Parker da objektiflerin peşine düştüğü isimlerdendi. Çift, bu özel gece için siyah rengi tercih etmişti.Geçtiğimiz günlerde ikinci defa dünyaevine giren dünyanın en çok kazanan modeli Gisele Bündchen ve eşi Tom Brady de galanın gözdeleri arasındaydı. Bündchen'in gece mavisi ve gümüşi renkteki pullarla bezeli elbisesi ve ona eşlik eden aynı renkteki çantası ve ayakkabıları, gecenin en şık kadınlarından birini daha parmakla göstrmeye gerek bile bırakmadı.Mavi Ay dizisinin unutulmaz aktörü Bruce Willis de çiçeği burnunda eşi Emma Heming'le galadaydı. Onlar da gecelerin olmazsa olmaz rengi siyahlara bürünmüşlerdi.Hamile olan Alman model Heidi Klum, kıyafet seçimini yine gösterişten yana kullanmıştı ve gecenin kusursuz tek kadınıydı. J. Mendel'in lacivert elbisesiyle büyüleyici görünen Klum, ilerleyen yaşına rağmen hala şıklığından ve cazibesinden ödün vermemeye kararlı görünüyordu.Sinemanın genç yeteneklerinden Anne Hathaway de moda ikonluğuna oynadığı şu günlerde mor elbisesi ve kabartılı saçlarıyla 80'lere göz kırptı. Marc Jacobs'un tasarımı olan mini elbise içinde tam da yaşının kadını gibi görünen Hathaway, sevimli hareketleri ve dudaklarından düşürmediği gülümsemesiyle 10 puanı hak etti.Elizabeth Hurley, güllerle taçlandırılmış romantik elbisesiyle "Yaşımın kadını olmam zor" diyordu adeta. Sarah Jessica Parker'dan ödünş almış gibi görünen uçuk pembe elbisesiyle gecenin en güzel kadınları arasındaydı.Çılgın şarkıcı Madonna ise yerçekime karşı gelmeye kararlıydı belli ki, son olarak modelliğini yaptığı YSL'nin son tasarımlarından burlesk korse elbisesiyle diğer kadınlardan daha farklı bir imajla yine on ikiden vuruşunu yaptı. Maddy, sen çok yaşa!