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Kıvrıkoğlu:Bölgeden çekilme yok

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, askerlerin bölgeden çekildiğine ilişkin iddialarla ilgili "Bölgede çekilme yok" dedi

24 Nisan 2013 00:21

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kıvrıkoğlu, askerlerin bölgeden çekildiğine ilişkin iddialarla ilgili bir soru üzerine, herhangi bir çekilmenin söz konusu olmadığını, normal faaliyetlere devam ettiklerini söyledi.

Kıvrıkoğlu, "Hükümetin direktifleri ve bize kanunların verdiği yetkilerle görevimize devam ediyoruz. Bunun altından başka bir şey çıkarmayın. Biz görevimize devam ediyoruz bölgede. Bütün birliklerimiz orada görevlerine devam ediyor. Eskiden ne görev varsa yine aynı görevler. Buradan bir mana çıkarmayın. Hiçbir olumsuzluk yok. Bölgede çekilme yok, yaz tertiplenmesi var. Bu gayet normal" diye konuştu.

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