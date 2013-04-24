Kıvrıkoğlu:Bölgeden çekilme yok

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kıvrıkoğlu, askerlerin bölgeden çekildiğine ilişkin iddialarla ilgili bir soru üzerine, herhangi bir çekilmenin söz konusu olmadığını, normal faaliyetlere devam ettiklerini söyledi.

Kıvrıkoğlu, "Hükümetin direktifleri ve bize kanunların verdiği yetkilerle görevimize devam ediyoruz. Bunun altından başka bir şey çıkarmayın. Biz görevimize devam ediyoruz bölgede. Bütün birliklerimiz orada görevlerine devam ediyor. Eskiden ne görev varsa yine aynı görevler. Buradan bir mana çıkarmayın. Hiçbir olumsuzluk yok. Bölgede çekilme yok, yaz tertiplenmesi var. Bu gayet normal" diye konuştu.