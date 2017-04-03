‘Kıvırcık saçlı ressam’ın arşivi yayınlandı

Bir dönem televizyonların en çok sevilen programlarından biri olan ‘Resim Sevinci' programının sunucusu Rob Ross tarafından yapılan 403 tablonun internet ortamındaki arşivi yayınlandı.

‘Kıvırcık saçlı ressam’ olarak bilinen Ross'un büyük bir hayranı olduğunu söyleyen yazılımcı Felix Auster'ın hazırladığı ‘Two Inch Brush' (İki İnçlik Fırça) adlı sitede, sanatçının 11 yıl süren programda yaptığı resimler arşivlendi.

Kültür Servisi'nin haberine göre, Bob Ross'un en sevdiği fırça olan iki inçlik fon fırçasından ismini alan sitede, Ross'un 403 resminin yanı sıra kullandığı renkler ve araçların açıklamaları da yer alıyor. Sitede ayrıca programın videolarını da izlemek mümkün.

Arşive ulaşmak için tıklayın.

1995’te hayatını kaybetmişti

Ross'un ‘Resim Sevinci'nde, 31 bölümde toplam 1200 resim tamamladığı biliniyor. Bu resimlerin daha sonra, programın yayınlandığı PBS kanalının tüm ABD'deki ofislerine dağıtıldığı ve müzayedelerde satıldığı belirtiliyor.

Program dışında sanatçının 28 bin resmi bulunuyor.

Ross, 1995 yılında, 52 yaşındayken lenf bezi kanseri sebebiyle hayatını kaybetmişti.