'Kıvırcık saçlı ressam' 23 yıl önce bugün hayatını kaybetti

Türkiye onu TRT’de yayınlanan Resim Sevinci programında, yarım saat içinde yaptığı doğa resimleriyle tanıdı. Bugün, ressam Ross’un ölümünün 23’üncü yıldönümü.

29 Ekim 1942’de, ABD Florida’da dünyaya gelen Bob Ross, ressam ve televizyoncu. Çocukluğunda marangoz babasının yanında çalışan Bob Ross, lisedeyken okulu bıraktı. Daha sonra babasının yanında çıraklık yaptı. Geçirdiği bir kaza sonucu sol işaret parmağının ucunu kaybetti.

Ross 18 yaşına geldiğinde, Hava Kuvvetleri’nde tıbbi kayıt teknisyenliği yapmaya başladı. Her zaman çalışkan bir insandı ve mesleği ne o olursa olsun en iyi şekilde yapmaya çalışıyordu. Ancak yaptığı işte bir türlü kendini mutlu hissedemedi. Aslında bu iş Ross’a göre değildi.Fazladan para kazanmak için resim yapmaya başlayan Ross, kendi kendine boyamayı öğrendi. Daha sonra William Alexander adlı bir Alman askeriyle tanıştı ve resim yapmanın tekniğini ondan kaptı.

Ross’un saçları her zaman ilgi odağı oldu. Saçlarını kestirmemesinin asıl sebebi, kesime para vermek istememesiydi. Resimden kazandığı para yetmiyordu. Saçlarının bu halini sevmeyen Ross, daha sonra alıştığı saçlarının aslında stilinin bir parçası olduğuna karar verdi.

Bob Ross’un iş ve yakın arkadaşı Annette Kowalski, onun resim yaparken ne kadar sakin bir ses tonuyla konuştuğunu fark etti. Bu ses tonuyla Ross bir program çekmeliydi. Hiç bağırmak istemeyen birinin yatıştırıcı bir ses tonuyla konuşması izleyicilerin de ilgisini çekti.

İlk yayını 11 Ocak 1983’te yapılan “Resim Sevinci” PBS kanalındaydı. Ross, programda resim çizmek isteyenlere bu sanatı öğreteceği konusunda söz verdi.Her zaman aynı renk tonlarını ve fırçaları kullanan Ross, bu sayede resim çizmeye hevesi olanları, bu işin ne kadar masrafsız olduğuna ikna etti. Bob Ross’a göre fırçalar ve boyalar evdeki malzemelerle hazırlanabilirdi. Hatta ev aletleri bile resim yaparken tercih edilebilirdi.

Ressam Bob her resminden, bir programdan önce, bir programdan sonra, bir de resim kitabı için çiziyordu. Programı ilerleyen yıllarda dünyanın birçok ülkesinde yayınlanmaya başladı. Böyle Bob Ross’un milyonlarca hayranı oldu.

Kıvırcık saçıyla farklılığını ortaya koyan Ross, neşeli ve mutlu küçük ağaçlar çizmekten hiçbir zaman vazgeçmedi.

Ressam Bob Ross, geç evre lenfoma tanısı konulmasıyla birlikte programına devam edemedi. 15 Mayıs 1994’te son programını yaptı ve 4 Temmuz 1995’te hayatını kaybetti.