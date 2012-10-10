Kıvırcık Ali'nin ölümü AİHM'de

'Kıvırcık Ali' olarak tanınan türkücü Ali Özütemiz'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin, ailenin avukatı tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunuldu.

Ankara'daki bir canlı yayına yetişmek üzere Atatürk Havalimanı'na giderken Tepecik mevkiinde (13.01.2011) Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Özütemiz'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin, ailenin avukatı tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunuldu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda konuyla ilgili açıklama yapan Özütemiz ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kazada ihmaller bulunduğunu savunarak, ''Yolda trafik işareti yok, aydınlatma yok, kaya tuzu kullanılmış ve bu mıcır etkisi yapmış. Yol kenarında TIR dorseleri var. Onlara çarpmamak için rahmetli, kazaya maruz kalıyor. Bütün bu ihmaller zinciri nedeniyle 'taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten dolayı savcılığa başvurmuştuk'' dedi.

Epözdemir, Karayolları Trafik Genel Müdürlüğü yetkilileriyle ilgili ilk polis tutanağında kusurun Özütemiz'de olduğunun ifade edildiğini hatırlatarak, ''Akabinde keşif yapıldı, bilirkişiler Karayolları yetkililerinin de kusurlu olduğunu söylediler. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gitti dosya. Üniversite, tanzim ettiği raporda yine alt düzeyde Karayolları yetkililerinin de kusurlu olduğunu belirtti'' diye konuştu.

Dava açılması aşamasında kamu görevlisi olan Karayolları yetkilileri için savcılığın izin istediğini ancak gerekli iznin İstanbul Valiliği'nce verilmediğini söyleyen Epözdemir, şunları kaydetti:

''Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz ettik ancak bu itiraz reddedildi. Böylece savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi. İç hukuk yolu tükenmiş oldu. İç hukuk yolunun tükenmesinin ardından kamu vicdanı rahatlamadığı, adalet tecelli etmediği ve ailede hala makul soru işaretleri olduğu için süreci uluslararası yargıya intikal ettirdik. Bugün itibarıyla AİHM'e başvurduk.''

