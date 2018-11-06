Kivide bu yıl 25 bin ton rekolte bekleniyor

İsmail ÖZTÜRK- Berktuğ ÖNCÜ/YALOVA, (DHA) - YALOVA\'nın Altınova ilçesine bağlı olan ve Türkiye\'nin kivi üretiminin yaklaşık yüzde 60\'ının gerçekleştirildiği Subaşı beldesinde, hasada başlandı. Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, \"Bu yıl 25 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Geçen yıla oranla biraz daha düşük ama yeni bahçeler devreye girdiği için bu açığı kapatıyor\" dedi.

Türkiye\'nin kivi üretim merkezi konumundaki Yalova\'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, hasat yapılırken, rekoltenin bu yıl yaklaşık 25 bin ton olacağı belirtildi. Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Tunalı, bölgede 6 bin dönüm alanda üretim yapıldığını söyledi. Tunalı, \"Dönümden 4 ton ürün alıyoruz. Bölgemizde yaklaşık 25 bin ton kivi üretimi var demek. Orhangazi\'de de 5 bin ton civarında kivi üretimi var. Orhangazililer de bu işi yapmaya başladı. Kivi çiftçimiz için çok değerli bir ürün. Kivinin kilogramı 3,5 ile 4 TL arasında daha dalında satılıyor. Bu yıl da yine 25 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Şu anda hasat yapılıyor. Geçen yıla oranla biraz daha düşük ama yeni bahçeler devreye girdiği için bu açığı kapatıyor. Türkiye\'de ise üretimin yaklaşık 50 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruz\" diye konuştu.

\'2 AY ÖNCEDEN SATILIYOR\'

Karadeniz ile Mersin\'de de üretim yapıldığını dile getiren Tunalı, kivide ana üretim ve lojistik üssünün Yalova olduğunu söyledi. Soğuk hava depolarının Yalova\'da bulunduğunu aktaran Tunalı, kivinin daha hasadına başlanmadan satışının yapıldığını kaydetti. Tunalı, \"Çiftçi pazarlama sıkıntısı yaşamıyor. 90 bin ton tüketilen bir ülkede 45- 50 bin ton ürün çıkartıyorsanız pazarlama sıkıntısı yaşanmıyor, tüccar bunu almak istiyor, peşinde koşuyor. Hasat kasımda başladı. Daha 2 ay önceden satılan ürünler var. Satmayanlar da depoya koyup depodan satacak. Şu anda yüzde 80\'i satıldı\" dedi.

\'KİVİ OLMASA TARIMLA İŞİMİZ KALMAZDI\'

Kivi üreticisi Uğur Fidan ise üretim yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, \"İlk başta ne olacağını daha bilmediğimiz bu ağacın, şimdi bugünlerde bir toprak parçası, arazi gördüğümüz zaman suyu var mı, ne kadar verim alırız; bunun hesaplarını yapabilecek seviyeye geldik. Burada artık kivi alanları bittiği için ve arazilerin rantı arttığı için o yüzden Orhangazi\'ye yöneldik. Kivi, çiftçinin yüzünü güldürüyor. Kivi olmasaydı tarımla işimiz kalmazdı\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE’DE KİVİNİN BAŞKENTİ VE ANA VATANI SUBAŞI\'

Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da Türkiye\'de kivinin üretildiği ilk yer olmanın kendileri için sevindirici olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin yaklaşık yüzde 50 ile 60 arasındaki kivi üretimini biz Yalova\'nın Altınova ilçesi Subaşı beldesi olarak gerçekleştiriyoruz. Biz artık kivi üreticilerimiz ve Kivi Üreticileri Birliği\'miz sayesinde adeta bir kivi yetiştiricisi uzmanı da olduk. Özellikle son birkaç yılda Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın ihracata verdiği önem bizleri de hareketlendirdi. Biz de ihracat için neler yapabiliriz, kivi üretimini nasıl destekleyebiliriz; diye bir araya geldik. Malum soğuk hava depolarımız da burada bulunuyor. Bu konuda çalışma yaptık ve meclis kararıyla soğuk hava depolarında değişikliğe gittik. Bazı maliyetleri düşürdük. Soğuk hava depolarının maliyetlerini düşürdük. Bu da ihracatta bizim önümüzü açtı. Şu anda Orta Doğu başta olmak üzere Avrupa\'ya ve daha birçok ülkeye son birkaç yıldan beri bizim belediye başkanlığımız döneminde ihracata ağırlık vermeye başladık. Zaten Türkiye\'nin yüzde 50- 60\'ını biz üretiyoruz. Daha dalındayken Subaşı kivisini alıyorlar. Türkiye\'de kivi üretiminin başkenti ve ana vatanı Yalova\'dır, Altınova\'dır, Subaşı\'dır.\"

SUBAŞI KİVİSİ PTT PULLARIYLA TANITILACAK

PTT ile iş birliği yaptıklarını da dile getiren Başkan Yılmaz, \"Hem bölgemizin kivisini hem de bölgemizin incisi olan Osmangazi Köprüsü\'nü bir pul haline getirdik. Bu da tanıtıma büyük katkı sunacak. Büyük bir katma değeri oldu. Tüm posta gönderilerimizde bu pulları kullanacağız\" diye konuştu.

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