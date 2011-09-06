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Kıvanç'a kızan Azra eve kapandı

Kıvanç Tatlıtuğ'dan ayrılan Azra Akın, Alaçatı'daki evinden çıkmıyor. Sevgilis Kıvanç Tatlıtuğ'ın rol arkadaşı Bade'yi kıskandı

06 Eylül 2011 03:00

T24 - Kıvanç Tatlıtuğ'dan ayrılan Azra Akın, Alaçatı'daki evinden çıkmıyor. Sevgilis Kıvanç Tatlıtuğ'ın rol arkadaşı Bade'yi kıskandığı için ikilin ayrılık kararı verdikleri öğrenildi.



Ayrılık nedeni Bade!


Sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ'un rol arkadaşı Bade İşçil'e samimiyetine kızdığı için ilişkisini bitirdiği öne sürülen Dünya Güzeli ünvanlı Azra Akın, Çeşme Alaçatı'daki evine kapandı. Alaçatı esnafı tarafından da "Bizim kızımız" diye çağrılan ve çevresinde çok sevilen Akın'ın sabahları çarşıya gittiği, günlük alış verişini yaptıktan sonra koşar adımlarla evine gidip dışarı çıkmadığı öğrenildi.


Azra Akın'la Kıvanç Tatlıtuğ, 4 yıl süren büyük ibr aşk yaşamış, evlenmeleri beklenirken sürpriz bir kararla ayrılmışlardı. Azra Akın'ın "Kuzey Güney" dizisinin tanıtımında Tatlıtuğ'un rol arkadaşı Bade İşçil'le samimi görüntülerini kıskandığı dedikodusu yayılmış, Akın'ın bundan dolayı ayrılık kararı verdiği söylenmişti.


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