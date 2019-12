Kıvanç'a Azra engeli!

Erkan Özerman 2002'de Best Model seçilen Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyerini o zamanki sevgilisi Dünya Güzeli Azra Akın'ın engellediğini iddia etti.



Ünlü organizatör ve menajer Erkan Özerman Kanaltürk'te ‘Orada Neler Oluyor' adlı programda Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.



2002 Best Modeli Kıvanç Tatlıtuğ'un yükselişini eski sevgilisi Dünya Güzeli Azra Akın'ın engellediğini söyleyen Erkan Özerman şöyle konuştu: "Kıvanç Best model seçildikten sonra Fransa'ya gitti.



‘Azra çok kıskançtı’



Bu çocuk Fransa'da "Kivan" takma adı ile hızla yükseliyordu. Fakat Azra Akın kıskançlık krizine girip Kıvanç'ı telefonla sürekli taciz ediyordu. 'Hollanda' ya geleceksin', 'Beni aldatıyor musun?', 'Yanında kim var?' diye sürekli arıyordu."



‘Kıvanç'ın sevgilileri vardı’



Kıvanç Tatlıtuğ'un işi gücü bırakıp Hollanda'ya Azra'nın yanına gittiğini belirten Özerman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıvanç ikide bir Hollanda'ya gitmek için işlerini erteliyordu. Bunu engellemek için Azra'ya Paris'teki evimi açıp yatağımı bile verdim. Ama kız yine de onu mahvetti, işlerini engelledi. Zaten Kıvanç'ın Azra ile birlikteyken başka sevgilileri de vardı."