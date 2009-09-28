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Kıvanç ve Meltem barıştı

9 ay aşk yaşadıktan sonra geçtiğimiz ay ayrılan Tatlıtuğ ve Cumbul çifti elele geldikleri kulübünde geç saatlere kadar eğlendiler.

28 Eylül 2009 03:00

9 ay aşk yaşadıktan sonra geçtiğimiz ay ayrılan Kıvanç Tatlıtuğ ve Meltem Cumbul çifti elele geldikleri kulübünde geç saatlere kadar eğlendiler.

Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ ile Meltem Cumbul Ocak 2009'da aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz yaz Bodrum'da tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ ve Meltem Cumbul her fırsatta mutluluk pozları veriyor, plajda öpüşmekten çekinmiyordu. Ancak çiftin arası Kıvanç Tatlıtuğ'un çekimler için İstanbul'a dönmesiyle bozuldu ve sevgililer ayrıldı.

Birlikte eğlendiler

1 aylık ayrılık süresinde Kıvanç Tatlıtuğ'un adı Kanaltürk'te yayınlanan 'Uçuş Keyfi' programının sunucusu Neşe Sapmaz ve rol arkadaşı Beren Saat ile aşk dedikodusuna karıştı. Meltem Cumbul ise geceleri tek başına dolaşmakla yetindi. Sonunda Meltem Cumbul büyüklük gösterip Tatlıtuğ'u affetti. Yeni barışan sevgililer önceki gün Ulus 29'da düzenlenen partiye birlikte katıldı. Kıvamç Tatlıtuğ ile Meltem Cumbul elele geldikleri kulüpte geç saatlere kadar eğlendi. 

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