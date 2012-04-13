Kıvanç ve Azra üçüncüde evlilik kararı aldı

2002 yılında başlayan ilişkilerinde iki kez ayrılık yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın, bu kez evlilik kararı aldı.

Vatan'ın haberine göre, ilişkilerine üçüncü bir şans daha vererek geçen hafta barışan Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın çiftinin bu kez evlilik kararı aldığı öğrenildi. Baş başa gittikleri Amsterdam’dan önceki akşam dönen çift, geceyi Tatlıtuğ ailesinin Erenköy’deki evinde geçirdi.

Tatlıtuğ o gece ailesine ilişkisiyle ilgili aldığı kararları da açıkladı. Evlenmeyi düşündüklerini söyleyen ünlü oyuncu bu sözleriyle özellikle de annesi Nurten Tatlıtuğ’u mutlu etti. Tatlıtuğ’un Azra Akın’la ilişkisi 2002’de başlamış, 2008’de bitmişti. Çift 2011’de ilişkilerine bir şans daha vermiş ancak geçen Şubat’ta yine ayrılmıştı. İkili 2 ay süren ayrılığın ardından geçen hafta barışmışlardı.