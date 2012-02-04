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Kıvanç Tatlutuğ ve Azra Akın yine ayrıldı

İlişkilerini 2008'de noktalayan, geçtiğimiz yaz yeniden bir araya gelen Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ yine ayrılık kararı aldı

04 Şubat 2012 02:00


T24 - İlişkilerini 2008'de noktalayan, geçtiğimiz yaz yeniden bir araya gelen Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ yine ayrılık kararı aldı

Uzun süre ilişki yaşadıktan sonra 2008’de yollarını ayıran Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ arasındaki aşk geçtiğimiz yaz yeniden alevlenmiş ve çift ilişkilerine bir şans daha tanımaya karar vermişti. Ancak Akın ve Tatlıtuğ, bu denemede de başarılı olamadı. İlişkilerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan sevgililer, geçtiğimiz günlerde bir kez daha ayrılık kararı aldı. İddiaya göre ayrılığa Tatlıtuğ’un kıskançlıkları ve Akın’ın sevgilisinin iş yoğunluğu nedeniyle sürekli huzursuzluk çıkarması yol açtı. 


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