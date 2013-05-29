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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu

‘Kuzey Güney’, birkaç hafta içinde final yapacak. Kıvanç Tatlıtuğ’sa dizi bitmeden yeni anlaşmayı imzaladı bile. Oyuncu, hem kanalını değiştirdi, hem de fiyatını katladı

29 Mayıs 2013 13:13

İddiaya göre, Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizi için Star’la anlaştı. ‘Kuzey Güney’den bölüm başına 40 bin TL alan oyuncu, fiyatını da artırdı.   60 bin TL’ye el sıkışan Tatlıtuğ, yüklü bir meblağı da peşin aldı.

’Ay Yapım’la çalışma şartıyla imza atan oyuncu, yeni projesine ocak ayında başlıyor.

 Tatlıtuğ’un partneri de belli. Oyuncu, ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘Aylin’i Farah Zeynep Abdullah’la kamera karşısına geçecek.

Dizi, Nermin Bezmen’in ‘Kurt Seyd&Shura’ romanından yola çıkılarak çekilecek. Kitapta, Çarlık Rusyası’nın görkemli yaşantısından Bolşevik İhtilali’yle İstanbul’a sürüklenen hayatlar anlatılıyor.

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