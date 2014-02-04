Kıvanç Tatlıtuğ'un protein diyeti karaciğerini bozdu

Protein diyeti Kıvanç Tatlıtuğ’un başını derde soktu. Ünlü oyuncu uyku apnesi şikayetiyle doktora gidince asıl sorunun karaciğerinde olduğunu öğrendi. Tedavi olmaya başlayan Tatlıtuğ’un beslenme programı değiştirildi.
Kıvanç Tatlıtuğ’un formda kalabilmek ve kaslı bir vücuda sahip olmak için girdiği protein diyeti, karaciğerinde ağır hasara sebep oldu. Sıkı bir şekilde spor yapan ünlü oyuncunun, günde bir kilo et yiyip, protein tozu içmesi başına dert açtı. Tatlıtuğ başrollerinde oynadığı Kelebeğin Rüyası adlı film için 18 kilo vermişti.
Tedaviye başladı
Bir süre önce uyku apnesi şikayeti ile Nişantaşı’nda bulunan bir kliniğe giden Kıvanç Tatlıtuğ’a, asıl sorununun karaciğerinde olduğu söylendi. Yapılan tetkik ve tahlillerde ünlü oyuncunun karaciğerinin tehlike sinyalleri verdiği anlaşıldı. Aşırı miktarda protein yüklemesi sonucunda karaciğeri ağır bir şekilde hasar alan Tatlıtuğ’un, tedavisine başlandığı öğrenildi. Önlem alınmazsa siroz olacağı söylenen Tatlıtuğ’un beslenme programı tamamen değiştirildi.
Uzmanlar uyarıyor
Op. Dr. Serdar Erkan protein tozunun yan etkilerini şöyle açıkladı: Aşırı miktarda protein yüklenilmesi sonucunda, vücut bu proteini depolayamaz. Proteinler parçalanır ve bunun sonucunda zehirli bir madde olan amonyak ortaya çıkar. Amonyak, hem karaciğeri hem de beyni ağır bir şekilde hasarlandırabilir. İngiliz Diyetisyenler Birliği ise 2013 Kasım ayında yayınladıkları raporda: Protein ağırlıklı diyetlerin uzun vadede karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında tahribata yol açtığına dikkat çekti