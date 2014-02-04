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Kıvanç Tatlıtuğ'un protein diyeti karaciğerini bozdu

Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’­un form­da ka­la­bil­mek ve kas­lı bir vü­cu­da sa­hip ol­mak için gir­di­ği pro­te­in di­ye­ti, ka­ra­ci­ğe­rin­de ağır ha­sa­ra se­bep ol­du

04 Şubat 2014 12:26

Protein diyeti Kıvanç Tatlıtuğ’un başını derde soktu. Ünlü oyuncu uyku apnesi şikayetiyle doktora gidince asıl sorunun karaciğerinde olduğunu öğrendi. Tedavi olmaya başlayan Tatlıtuğ’un beslenme programı değiştirildi.

Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’­un  form­da ka­la­bil­mek ve kas­lı bir vü­cu­da sa­hip ol­mak için gir­di­ği  pro­te­in di­ye­ti, ka­ra­ci­ğe­rin­de ağır ha­sa­ra se­bep ol­du. Sı­kı bir şe­kil­de spor ya­pan ün­lü oyun­cu­nun, gün­de bir ki­lo et yi­yip, pro­te­in to­zu iç­me­si ba­şı­na dert aç­tı. Tat­lı­tuğ baş­rol­le­rin­de oy­na­dı­ğı Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı ad­lı film için 18 ki­lo ver­miş­ti.

 

Tedaviye başladı

 

Bir sü­re ön­ce uy­ku ap­ne­si şi­ka­ye­ti ile Ni­şan­ta­şı­’n­da bu­lu­nan bir kli­ni­ğe gi­den Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’­a, asıl so­ru­nu­nun ka­ra­ci­ğe­rin­de ol­du­ğu söy­len­di. Ya­pı­lan tet­kik ve tah­lil­ler­de ün­lü oyun­cu­nun ka­ra­ci­ğe­ri­nin teh­li­ke sin­yal­le­ri ver­di­ği an­la­şıl­dı. Aşı­rı miktarda ­protein ­yüklemesi sonucunda ­ka­ra­ci­ğe­ri ağır bir şe­kil­de ha­sar alan Tat­lı­tu­ğ’­un, te­da­vi­si­ne baş­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di. Ön­lem alın­maz­sa si­roz ola­ca­ğı söy­le­nen Tat­lı­tu­ğ’­un bes­len­me prog­ra­mı ta­ma­men de­ğiş­ti­ril­di.

 

Uzmanlar uyarıyor

 

Op. Dr. Ser­dar Er­kan pro­te­in to­zu­nun yan et­ki­le­ri­ni şöy­le açık­la­dı: Aşı­rı mik­tar­da pro­te­in yük­le­nil­me­si so­nu­cun­da, vü­cut bu pro­te­ini de­po­la­ya­maz. Pro­te­in­ler par­ça­la­nır ve bu­nun so­nu­cun­da ze­hir­li bir mad­de olan amon­yak or­ta­ya çı­kar. Amon­yak, hem ka­ra­ci­ğe­ri hem de bey­ni ağır bir şe­kil­de ha­sar­lan­dı­ra­bi­lir. İn­gi­liz Di­ye­tis­yen­ler Bir­li­ği ise  2013 Ka­sım ayın­da ya­yın­la­dık­la­rı ra­por­da: Pro­te­in ağır­lık­lı di­yet­lerin uzun va­de­de ka­ra­ci­ğer ve böb­rek fonk­si­yon­la­rın­da tah­ri­ba­ta yol aç­tı­ğı­na dik­kat çek­ti

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