Kıvanç Tatlıtuğ'un protein diyeti karaciğerini bozdu

Protein diyeti Kıvanç Tatlıtuğ’un başını derde soktu. Ünlü oyuncu uyku apnesi şikayetiyle doktora gidince asıl sorunun karaciğerinde olduğunu öğrendi. Tedavi olmaya başlayan Tatlıtuğ’un beslenme programı değiştirildi.

Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’­un form­da ka­la­bil­mek ve kas­lı bir vü­cu­da sa­hip ol­mak için gir­di­ği pro­te­in di­ye­ti, ka­ra­ci­ğe­rin­de ağır ha­sa­ra se­bep ol­du. Sı­kı bir şe­kil­de spor ya­pan ün­lü oyun­cu­nun, gün­de bir ki­lo et yi­yip, pro­te­in to­zu iç­me­si ba­şı­na dert aç­tı. Tat­lı­tuğ baş­rol­le­rin­de oy­na­dı­ğı Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı ad­lı film için 18 ki­lo ver­miş­ti.

Tedaviye başladı

Bir sü­re ön­ce uy­ku ap­ne­si şi­ka­ye­ti ile Ni­şan­ta­şı­’n­da bu­lu­nan bir kli­ni­ğe gi­den Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’­a, asıl so­ru­nu­nun ka­ra­ci­ğe­rin­de ol­du­ğu söy­len­di. Ya­pı­lan tet­kik ve tah­lil­ler­de ün­lü oyun­cu­nun ka­ra­ci­ğe­ri­nin teh­li­ke sin­yal­le­ri ver­di­ği an­la­şıl­dı. Aşı­rı miktarda ­protein ­yüklemesi sonucunda ­ka­ra­ci­ğe­ri ağır bir şe­kil­de ha­sar alan Tat­lı­tu­ğ’­un, te­da­vi­si­ne baş­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di. Ön­lem alın­maz­sa si­roz ola­ca­ğı söy­le­nen Tat­lı­tu­ğ’­un bes­len­me prog­ra­mı ta­ma­men de­ğiş­ti­ril­di.

Uzmanlar uyarıyor

Op. Dr. Ser­dar Er­kan pro­te­in to­zu­nun yan et­ki­le­ri­ni şöy­le açık­la­dı: Aşı­rı mik­tar­da pro­te­in yük­le­nil­me­si so­nu­cun­da, vü­cut bu pro­te­ini de­po­la­ya­maz. Pro­te­in­ler par­ça­la­nır ve bu­nun so­nu­cun­da ze­hir­li bir mad­de olan amon­yak or­ta­ya çı­kar. Amon­yak, hem ka­ra­ci­ğe­ri hem de bey­ni ağır bir şe­kil­de ha­sar­lan­dı­ra­bi­lir. İn­gi­liz Di­ye­tis­yen­ler Bir­li­ği ise 2013 Ka­sım ayın­da ya­yın­la­dık­la­rı ra­por­da: Pro­te­in ağır­lık­lı di­yet­lerin uzun va­de­de ka­ra­ci­ğer ve böb­rek fonk­si­yon­la­rın­da tah­ri­ba­ta yol aç­tı­ğı­na dik­kat çek­ti