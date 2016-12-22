Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer: 2017'de bebek gelecek inşallah, çok istiyoruz!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi stilist Başak Dizer, 2017’de bebek istediklerini açıkladı. “Bebek gelecek mi" sorularına cevap veren Dizer, “Gelecek inşallah, çok istiyoruz” ifadesini kullandı.

Çiftin 19 Şubat 2016'da Paris Türk Büyükelçiliği’nde gerçekleşen nikâh törenine Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi Nurten Tatlıtuğ'un sağlık sorunları nedeniyle katılamaması çok konuşulmuştu. İlerleyen günlerde ise Nurten Tatlıtuğ gelinini istemediğini ifade eden paylaşımlarıyla birçok kez gündeme gelmişti.

Esin Övet'in, "Çocuk haberi yeni yılda gelir" başlığıyla Habertürk'te yayımlanan (22 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Kim ne derse desin, ben istenmeyen gelin durumlarından hiç hoşlanmıyorum.

Malum Türk annelerinin sık yaşattığı bir durumdur bu.

Sık sık da konuşuruz, gündeme getiririz bu konuyu.

Birçok anne, “Oğlum istemiş, sevmiş, kabul etmiş. Bana da kabul etmek düşer” deyip kabul etmez. Biraz yokuşa sürer.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer ilişkisinde de birçok inişli çıkışlı durumlar yaşandı, anne tarafından. Hâlâ da yaşanıyor.

Kayınvalide-gelin daha yan yana gelmedi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi, birçok kez gelini istemediğini ifade eden paylaşımlar yaptı, tavırlarda bulundu.

Keşke alsa gelini ve oğlunu karşısına da Nurten Hanım, herkesin ağzını kapatsa ailenin annesi olarak.

Ama yok, olacak gibi de görünmüyor.

İşte anne yapmıyor, ama oğlu Kıvanç da her açıklamasında Başak’la tamamlandığını söylüyor.

Ne güzel yorumluyor.

Bayılıyorum aşkına, eşine sahip çıkma şekline.

Helal Kıvanç!

Bu arada bu iki güzel insandan, yeni senede yani 2017’de bebek haberi gelir.

Çünkü ikisi de bebek istiyor.

Geçen öğlen yemek yedik Başak Dizer’le.

O kadar sıkıştırdım ama kayınvalidesi hakkında asla kötü bir cümle kurmadığı gibi sonsuz bir saygı duyduğunu da ifade etti.

Ve kesinlikle açık vermedi durumları hakkında.

Güzel idare etti anlayacağınız.

Ve mevzu döndü dolaştı bebek olayına geldi.

Ben tabii, “Bebek gelecek mi, hadi yapın” diye baskı yaptım.

Yapmadım dersem yalan olur.

Başak da “Gelecek inşallah, çok istiyoruz” dedi.

2017’nin ilk bebek haberlerinden olabilir.

Hadi bakalım hayırlısı...

Meraklısına duyurulur.