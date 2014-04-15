Kıvanç Tatlıtuğ'dan sevgilisine Ahmet Kaya sürprizi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sevgilisi Başak Dizer için önceki akşam Cihangir Demeti’de sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Geceye, Tatlıtuğ’un söylediği Ahmet Kaya şarkıları damga vurdu.

Tatlıtuğ’un organize ettiği sürpriz parti, Wesley Sneijder-Yolanthe Cabau, Kıvanç Kasabalı-Sedef Avcı ve Tanem Sivar gibi birçok ünlüyü buluşturdu. Tatlıtuğ’un ikinci sürprizi ise gecenin ilerleyen saatlerinde geldi; ünlü oyuncu Ahmet Kaya’nın sevilen şarkılarını Dizer için seslendirdi.

01.30 sıralarında mekandan çıkan çift, özel hayatlarına ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındı, “Her şey güzeldi, ilginiz için teşekkürler” deyip oradan uzaklaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ, gecenin sonunda arkadaşı Wesley Sneijder’ı kapıya kadar uğurladı. Aracı getirilinceye kadar da onu yalnız bırakmadı ve kapıda ünlü futbolcuyla 10 dakika kadar sohbet etti.