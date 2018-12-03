Kıvanç Tatlıtuğ'dan o fotoğraflara engelleme

Eski manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile Hawaii’de gizlice çekilen fotoğraflarına mahkemeden engelletme kararı çıkarttı.

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris’te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti balayı için Hawaii’yi tercih etmişti. Balayı oteli olarak bilinen Andaz Maui at Wailea’da tatil yapan çiftin fotoğrafları gizlice çekilmiş ve birçok internet sitesinde yayınlanmıştı.

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, bugünkü köşesinde, Tatlıtuğ'un “eşiyle olan görüntülerinin gizlice çekilerek yayımlanmasından rahatsızlık duyduğu ve bu paylaşımların özel hayatın gizliliğini ihlal edici nitelikte olduğunu” belirterek “Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Hawaii’de tatilde” haberlerine erişimin engellenmesi talebinde bulunduğunu yazdı.

Bildirici, İstanbul 3.Sulh Ceza Hâkimliği'nin, Tatlıtuğ’un talebini kabul ederek, haberlere erişim engeli getirdiğini yazdı.