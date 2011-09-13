Kıvanç Tatlıtuğ'daki değişimin sırrı

T24 -

‘Kuzey Güney’ dizisinde alışılagelmişin dışında bir rolde oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, daha ilk bölümde tüm dikkatleri üzerine topladı.Fiziğinden çok oyunculuğu konuşulan Tatlıtuğ’daki bu değişimin mimarının usta tiyatrocu İpek Bilgin olduğu ortaya çıktı.Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun gözleri görmeyen annesi rolüyle izleyenleri büyüleyen İpek Bilgin, Tatlıtuğ’u oldukça yoğun bir çalışmanın ardından rolüne hazırladı.Bilgin, öğrencisinin performansını Vatan'a değerlendirdi: "Kıvanç’la günde 5-6 saat, kimi zaman da 10 saate yakın çalıştık. Daha önce çalıştırdığım çok insan oldu ama hepsi Kıvanç olamadı. Bir kere oyunculuğunda çok ciddi gelişimler oldu. “Kuzey Güney”de muhteşem. Gözünü alamıyorsun. Bu işe fiziğiyle başladı ama artık gerçek anlamda oyuncu. Her şeyden önce standartı çok yüksek. Hollywood’da bile oyunculuk yapsa yine başarılı olacağından eminim. Ekranda kendine iyi bir yer edindi. İleride de kendisiyle var olacak, geleceğin de Kıvanç’ı olacak.Ben eğitim verirken insanları nasıl anlamamız gerektiğine bakarım. O da o insanı anlamaya çalışıyor. Nasıl hayatta mekanik olarak işlemiyorsak, oynarken de mekanik olarak işlemediğimiz zaman seyredilen tarafından iyi algılanıyoruz" dedi.