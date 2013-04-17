T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ'a kadın hayranından taciz

Bir mekan çıkışı hayranının aşırı ilgisi maruz kalan Kıvanç Tatlıtuğ, hayranının elinden zor kurtuldu.

17 Nisan 2013 15:23

Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gece Nişantaşı Sess Bar'da eğlendi. Milliyet'in haberine göre, Ay yapım'ın sahibi Kerem Çatay ile iki saate yakın kulüpte kalan oyuncuya, mekan içinde bayan hayranları yoğun ilgi gösterirken, Tatlıtuğ'a adeta yapışan bir hayranı ise oyuncuyu çıkışta zor durumda bıraktı.

 

'Gelin çekin' pozu

 

Mekan kapısından oyuncunun önünde yüzünü saklayarak çıkan hayranı daha sonra Tatlıtuğ'un koluna girerek "Gelin çekin" diyerek gazetecilere poz verdi. Durumdan rahatsız olan oyuncu hayranının elinden zor kurtuldu.

ETİKETLER

kıvanç tatlıtuğkadınhayranmekan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24