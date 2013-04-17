Kıvanç Tatlıtuğ'a kadın hayranından taciz

Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gece Nişantaşı Sess Bar'da eğlendi. Milliyet'in haberine göre, Ay yapım'ın sahibi Kerem Çatay ile iki saate yakın kulüpte kalan oyuncuya, mekan içinde bayan hayranları yoğun ilgi gösterirken, Tatlıtuğ'a adeta yapışan bir hayranı ise oyuncuyu çıkışta zor durumda bıraktı.

'Gelin çekin' pozu

Mekan kapısından oyuncunun önünde yüzünü saklayarak çıkan hayranı daha sonra Tatlıtuğ'un koluna girerek "Gelin çekin" diyerek gazetecilere poz verdi. Durumdan rahatsız olan oyuncu hayranının elinden zor kurtuldu.