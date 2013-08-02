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Kıvanç Tatlıtuğ'a 1.484 lira ceza

Tatlıtuğ'a 'yetersiz ehliyet' suçundan 1.407 lira daha ceza kesildi

02 Ağustos 2013 15:30

 

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul Ulus'ta kask takmadan bindiği motorsikletiyle dolaşırken 'Kask Timleri' tarafından durduruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; motorsiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Temmuz başında bu amaçla kurulan 'Kask Timleri'; önceki gün Ulus'ta denetim yaptı. O sırada semtten geçen Kıvanç Tatlıtuğ durduruldu. Kasksız motorsiklet kullanan ünlü oyuncuya, 77 lira para cezası kesildi.

Denetim sırasında Tatlıtuğ'un sadece 'B Sınıfı' ehliyetinin olduğu, motorsiklet için gerekli 'A2' ehliyeti' olmadığı da tespit edildi.

Oyuncuya 'yetersiz ehliyet' suçundan 1.407 lira daha ceza kesildi.

Toplam 1.484 lira ceza yiyen Tatlıtuğ'un bindiği motorsiklet emniyet tarafından bağlandı.

 

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