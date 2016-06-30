Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisinde 'tetikçi' olacak

Başrollerini Tuba Büyüküstün'le paylaşacak olan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni dizisinde tetikçilik yapan bir adamı canlandıracak

CNN Türk'te yer alan habere göre; Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Behlül' karakteri ile gönüllerde taht kurmayı başaran Kıvanç Tatlıtuğ, 'Kurt Seyit ve Şura'da yaşadığı hayal kırıklığından sonra ekranlara bir süreliğine ara vermişti. Tatlıtuğ, yeni sezonda 'Siyah Beyaz' adlı dizide babası adına tetikçilik yapan acımasız bir adamı canlandıracak.

Dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri Tuba Büyüküstün oldu. Büyüküstün ise Tatlıtuğ'un aksine iyiliksever bir kadın olarak karşımıza çıkacak. Bu iki karakterin buluşmasıyla büyük bir aşk yaşanacak, siyah ve beyaz buluşacak ve ortaya engellerle dolu bir dizi macera çıkacak.

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ'un yönetmen olarak Mehmet Ada Öztekin'le çalışmak istediği ancak yapımcının Ali Bilgin'le anlaşması üzerine Tatlıtuğ'un önümüzdeki yıl Mehmet Ada Öztekin'le sinema filmi çekmeye karar verdiği konuşuluyor.