Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi 'Siyah Beyaz'da bölüm başı ne kadar alacak?

Yeni dizisi "Siyah Beyaz" ile şubat ayında ekranlara dönecek olan Kıvanç Tatlıtuğ bölüm başına 90 bin TL kazanacak. Tatlıtuğ 13 bölümün parasını ise peşin aldı.

Posta gazetesinin haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ "Kurt Seyit ve Şura" dizisinden beklediğini bulamayan oyuncu 2 sene sonra yeni dizisiyle ekranlara dönecek. Star TV'de şubat yayınlanacak olan dizinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ yer alacak. Kıvanç Tatlıtuğ dizinin ilk sezonu 13 bölüm için toplam 1 milyon 170 bin TL kazanacak. Tatlıtuğ'un bölüm başına alacağı ortalama miktar ise 90 bin TL.