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Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi 'Siyah Beyaz'da bölüm başı ne kadar alacak?

Dizi şubat ayında ekranlarda olacak

29 Ocak 2016 10:25

Yeni dizisi "Siyah Beyaz" ile şubat ayında ekranlara dönecek olan Kıvanç Tatlıtuğ bölüm başına 90 bin TL  kazanacak. Tatlıtuğ 13 bölümün parasını ise peşin aldı.

 

Posta gazetesinin haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ "Kurt Seyit ve Şura" dizisinden beklediğini bulamayan oyuncu 2 sene sonra yeni dizisiyle ekranlara dönecek. Star TV'de şubat  yayınlanacak olan dizinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ yer alacak. Kıvanç Tatlıtuğ dizinin ilk sezonu 13 bölüm için toplam 1 milyon 170 bin TL kazanacak. Tatlıtuğ'un bölüm başına alacağı ortalama miktar ise 90 bin TL. 

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