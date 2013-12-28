Fransız sevgilisi Florence Eugene ayrılan Kıvanç Tatlıtuğ ile kocasından boşanan tasarımcı Başak Dizer'in bir aydır beraber olduğu öne sürüldü.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ , yeni bir ilişkiye yelken açtı. Sabah gazetesinin haberine göre, oyuncunun yeni gözdesi, tasarımcı Başak Dizer. Tatlıtuğ, Fransız sevgilisi ile yollarını ayırınca kalbini bu kez, ' Aşk -ı Memnu' dizisinin stil danışmanı Başak Dizer'e kaptırdı. İkilinin dizi sırasındaki samimiyeti aşka dönüştü.

4 ay önce boşandı

Tasarımcı Başak Dizer yaklaşık dört ay önce eşi Oren Fransez ile boşanmıştı. Eşiyle sıkıntılı günler geçiren Dizer, bu boşanmanın ardından teselliyi Tatlıtuğ'da buldu. İki sevgilinin yaklaşık bir aydır birlikte olduğu ortaya çıktı. İkili, ilişkilerini şimdilik saklıyor.