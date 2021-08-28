Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'i ölümle tehdit eden Sinan Altıntaş tacizlerini sürdürüyor

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla daha önce iki yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Sinan Altıntaş, taciz ve tehditlerine devam ediyor. Savcılık, şikayet sonrası Altıntaş'ın ifadesini aldı, hakkında dört yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla iki yıla kadar hapis istemiyle dava açtıkları Sinan Altıntaş ile başları dertten kurtulmuyor.

Çifti sosyal medyadan ölümle tehdit etmesi nedeniyle hakkında dava açılan Altıntaş, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'e taciz ve tehditlerine devam ediyor.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer tekrar Instagram üzerinden tehdit ve hakarete maruz kaldıklarını ifade ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

4 yıla kadar hapis istemi

Savcılık yürütülen soruşturmada Altıntaş'ın ifadesine başvurdu. Altıntaş, Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu, yedi yıldır sevgili olduklarını Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinin görüşmelerine engel olduklarını, Hazar'ı öldürmeye çalıştıklarını bu nedenle tehdit mesajları gönderdiğini iddia etti.

Savcılık ifade sonrası Altıntaş hakkında 'Tehdit', 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçları kapsamında dört yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.