Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti balayı için nereyi seçti?

Ünlü oyuncu Kıvaç Tatlıtuğ ve stilist eşi Başak Dizer ile Paris'teki görkemli düğünlerinden sonra balayı için Hawaii Adaları'nı seçti.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ stilist sevgilisi Başak Dizer'le geçtiğimiz hafta Paris'te evlenmişti. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in düğün töreni Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde gerçekleşmiş ve düğüne sadece özel davetliler alınmıştı. Kıvanç ve Başak çifti balayı için seçtikleri yer de doğası ve tropikal havasıyla ünlü Hawaii Adaları oldu. Çiftin Hawaii'de ünlü Andaz Maui Wailea otelinde kaldıkları da öğrenildi.