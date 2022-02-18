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Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

18 Şubat 2022 17:27

Gülseren Budayıcıoğlu’nun "Kral Kaybederse" adlı eserinden uyarlanacak aynı adlı dizi yeniden raftan kalktı. Başrol için adı kulislerde geçen Kıvanç Tatlıtuğ’un da merakla beklenen dizi için uzun süredir görüşme yaptığı ve projeye sıcak baktığı konuşuluyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre uzun süre üzerinde çalışılan ve daha sonra beklemeye alınan dizinin hazırlıkları başladı.

OGM Pictures’ın imza atacağı dizinin kanalı Star TV oldu. Kanalın iddialı projeyi yeni yayın dönemi için hazırladığı öğrenildi.

 

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