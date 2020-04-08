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Kıvanç Tatlıtuğ hastaneden taburcu oldu

Koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan oyuncu taburcu oldu

08 Nisan 2020 14:32

Geçen hafta Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden ve tedaviye alınan Kıvanç Tatlıtuğ, sabaha karşı taburcu oldu.
 
Sözcü'de yer alan habere göre Çukur dizisinde oynayacağı iddia edilen başarılı oyuncunun, 1 haftadır tedavi gördüğü hastaneden basın mensuplarına görüntü vermemek için gece saatlerinde taburcu edildiği bilgisine ulaşıldı. Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile birlikte Kemerburgaz’daki evlerine giderken çiftin kendilerini 14 günlük karantinaya aldığı öğrenildi. Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan bilgi paylaşmaması dikkat çekti.

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