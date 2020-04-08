Kıvanç Tatlıtuğ hastaneden taburcu oldu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz hafta yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği Ulus’daki özel hastanede Koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınmıştı. Test sonucu negatif çıkan ve zatürre olduğu tespit edilen oyuncu için takip ve tedavi kararı verilirken sabaha karşı 03.00’da hastaneden taburcu oldu.