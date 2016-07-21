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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kıvanç Tatlıtuğ, sitem dolu mesajla sosyal medyaya veda etti

"Bayrağımız altında huzurla yaşayacağımız günlerin çabucak gelmesi dileğiyle..."

21 Temmuz 2016 13:11

Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyaya veda ettiğini duyurarak, "Bu platform da daha demokratik bir ortama gelene dek hiçbir paylaşım yapmayacağımı bildirmek istiyorum" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ darbe girişimine karşı paylaşım yapmadığı gerekçesi ile sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Tatlıtuğ, hakkındaki eleştirilere sert çıktı.

Instagram hesabından yaptığı açıklamayı Tatlıtuğ şu sözlerle bitirdi:

"Bu platform da daha demokratik bir ortama gelene dek hiçbir paylaşım yapmayacağımı bildirmek istiyorum. Güneşli güzel günlere inanan, insanların birbirini kırmamak için çaba sarf ettiği, bayrağımız altında huzurla yaşayacağımız günlerin çabucak gelmesi dileğiyle.. Allah'a emanet olun."

Tatlıtuğ'un Instagram'dan yaptığı veda paylaşımı şöyle:

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