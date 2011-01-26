-KIVANÇ TATLITUĞ ''SANCTUM''UN GALASINA KATILACAK İSTANBUL (A.A) - 26.01.2011 - Rol aldığı dizilerle Türkiye ve Arap dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ünlü Yönetmen James Cameron'ın yapımcılığını üstlendiği ''Sanctum'' filminin galasına katılmak üzere Los Angeles'a gitti. Münih aktarmalı olarak Los Angeles'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un, basketbol oynarken ayak bağlarını koparması nedeniyle koltuk değneğiyle yürüdüğü ve yürürken oldukça zorlandığı gözlendi. Tatlıtuğ, basın mensuplarının sorusu üzerine, ''Titanik'' ve ''Avatar'' filmlerine imza atan ünlü yönetmen James Cameron'ın yeni filmi ''Sanctum''un Los Angeles'te yarın düzenlenecek galasına davet edildiğini kaydetti. Gala gösterisinin ardından da özel bir davete çağrıldığını belirten Tatlıtuğ, birkaç gün Los Angeles'ta kalacağını söyledi. James Cameron'dan bir filmde oynaması için teklifin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine soruyu yanıtsız bırakan Tatlıtuğ, geçirdiği kazaya ilişkin soru üzerine, ''Basketbol oynarken oldu. Talihsizlik. Bağlarda kopma var. İki günlük bir mevzu'' dedi. Tatlıtuğ daha sonra Lufthansa Havayolları uçağıyla Münih aktarmalı olarak Los Angeles'a gitti.