Kıvanç Tatlıtuğ Paris'te Başak Dizer'le evlendi

Bir süredir Başak Dizer'le aşk yaşayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde evlendi. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Aşk-ı Memnu dizisinde tanışmıştı ve sonunda ikili bir yuva kurmaya karar vermişti. Bir dönem çok konuşulan Aşk-ı Memnu dizisinin stil danışmanlığını Başak Dizer yapmıştı.

Hürriyet'ten Gülten Özbey'in haberine göre; Yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir törenle dünyaevine giren çifti arkadaşları tebrik etti. Paris'teki törene başta oyuncu arkadaşları Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı.