Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler 2'de 'horoz dövüşçüsü' olacak!

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu ve yönetmenliğini üstleneceği Organize İşler 2'de rol alacak olan Kıvanç Tatlıtuğ, horoz dövüşçüsünü canlandıracak.

HT Magazin’den Bülent İpek’in haberine göre, Yılmaz Erdoğan imzalı ‘Organize İşler'in ikincisinde Kıvanç Tatlıtuğ da rol alacak. Hazırlıkları devam eden filmin sürprizlerinden birisi de Kıvanç Tatlıtuğ olacak.

Daha önce Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası'nda başrol oynayan Tatlıtuğ, bu kez horoz dövüşçüsünü canlandıracak.

İlkinde Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Özgü Namal gibi birçok yıldız ismin oynadığı ‘Organize İşler'in ikincisinde de yıldızların buluşacağı konuşuluyor.