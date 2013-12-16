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Kıvanç Tatlıtuğ ölümden döndü

Türkan Şoray’ın yıllar önce sette yaşadığı talihsiz kaza Kıvanç Tatlıtuğ’un da başına geldi. Yakışıklı oyuncu, çekimlerde attan düştü

16 Aralık 2013 12:06

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisinin çekimleri talihsiz bir kazayla başladı. Nermin Bezmen’in aynı adlı romanından uyarlanan “Kurt Seyt&Shura” dizisinde Farah Zeynep Abdullah’la başrolü üstlenen ve bir subayı canlandıran ünlü oyuncu, Kocaeli’nin Kartepe ilçesine kurulan sette bindiği attan düştü. Çekimler sırasında at üzerindeki dengesini kaybedip yere yuvarlanan Tatlıtuğ, sette büyük panik yarattı.

Tatlıtuğ, kazanın ardından apar topar hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde oyuncunun kaburgasında kırık tespit edildi.

Ancak diziyi yayın tarihine yetiştirmeye çalışan ekibini yüzüstü bırakmak istemeyen Tatlıtuğ, ağrılarına rağmen çekimlere devam kararı aldı. Şu sıralar Kartepe’de geçen sahneleri tamamlamaya çalışan ekip, çekimlere 25 Aralık’tan itibaren Rusya’da devam edecek.

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