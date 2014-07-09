T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Kıvanç Tatlıtuğ, NBA yıldızı Kobe Bryant’ı ayağına çağırdı'

İddialara göre Los Angeles uçağında seyahat eden ünlü oyuncu uçuş görevlilerine zor anlar yaşattı

09 Temmuz 2014 15:09

Bu sezon rol aldığı ‘Kurt Seyit ve Şura’nın beklenen başarıyı gösterememesinden sonra büyük hayal kırıklığı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, tatil için ABD’nin Los Angeles kentine uçtu. Tatlıtuğ’un aynı uçakta seyahat eden THY’nin marka yüzü NBA yıldızı Kobe Bryant’ı tanışmak için ayağına çağırdığı iddia edildi.

Star'dan Rasim Artagan'ın haberine göre  business class A1 koltuğunda seyahat eden ünlü oyuncu uçuş görevlilerine zorlu anlar yaşattı. Geçtiğimiz perşembe günü yaşananlar yolcuların anlatımıyla şöyle gerçekleşti:

Sevgilisi Başak Dizer ile yolculuk eden Kıvanç Tatlıtuğ'un gergin hali dikkat çekti. Servis listesinden seçtiği pahalı bir şarabı tek başına bitiren oyuncu, servisin gerisi gelmeyince çileden çıktı. Daha sonra kendisine önerilen farklı bir marka şarapla yolculuğuna devam etti.

 

'Ayağına çağırmakla yetinmedi'

 

 

 

THY’nin marka yüzü olan ve Yunanistan tatili dönüşü İstanbul üzerinden ülkesine dönen ünlü NBA yıldızı Kobe Bryant’ı fark eden oyuncu, görevlilerden kendisini ünlü basketbol yıldızıyla tanıştırmalarını istedi. Ancak ünlü yıldızın koltuğundan kalkıp Tatlıtuğ’un ayağına gitmesine karşı onun oturuşunu bozmaması business class’ta bulunan yolcuları şaşırttı . İstanbul’dan, THY’nin TK0009 sefer sayılı Los Angeles uçağında Bryant ailesi ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra Sibel Can da bulunuyordu.

 

ETİKETLER

kıvanç tatlıtuğbaşak dizerkobe bryantuçakayağına çağırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24