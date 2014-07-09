'Kıvanç Tatlıtuğ, NBA yıldızı Kobe Bryant’ı ayağına çağırdı'

Bu sezon rol aldığı ‘Kurt Seyit ve Şura’nın beklenen başarıyı gösterememesinden sonra büyük hayal kırıklığı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, tatil için ABD’nin Los Angeles kentine uçtu. Tatlıtuğ’un aynı uçakta seyahat eden THY’nin marka yüzü NBA yıldızı Kobe Bryant’ı tanışmak için ayağına çağırdığı iddia edildi.

Star'dan Rasim Artagan'ın haberine göre business class A1 koltuğunda seyahat eden ünlü oyuncu uçuş görevlilerine zorlu anlar yaşattı. Geçtiğimiz perşembe günü yaşananlar yolcuların anlatımıyla şöyle gerçekleşti:

Sevgilisi Başak Dizer ile yolculuk eden Kıvanç Tatlıtuğ'un gergin hali dikkat çekti. Servis listesinden seçtiği pahalı bir şarabı tek başına bitiren oyuncu, servisin gerisi gelmeyince çileden çıktı. Daha sonra kendisine önerilen farklı bir marka şarapla yolculuğuna devam etti.

'Ayağına çağırmakla yetinmedi'

THY’nin marka yüzü olan ve Yunanistan tatili dönüşü İstanbul üzerinden ülkesine dönen ünlü NBA yıldızı Kobe Bryant’ı fark eden oyuncu, görevlilerden kendisini ünlü basketbol yıldızıyla tanıştırmalarını istedi. Ancak ünlü yıldızın koltuğundan kalkıp Tatlıtuğ’un ayağına gitmesine karşı onun oturuşunu bozmaması business class’ta bulunan yolcuları şaşırttı . İstanbul’dan, THY’nin TK0009 sefer sayılı Los Angeles uçağında Bryant ailesi ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra Sibel Can da bulunuyordu.