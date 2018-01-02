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Kıvanç Tatlıtuğ, muhasebecisinden şikâyetçi oldu

Tatıtuğ’un şikâyetinin ardından muhasebeci Erdal D. şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı

02 Ocak 2018 20:49

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kendisinden tahsil ettiği halde vergi borçlarını yatırmayan muhasebecisinden şikayetçi oldu. 3,5 milyon lira zarara uğradığını belirten Tatlıtuğ bugün savcılığa ifade verecek.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, şikâyet dilekçesinde Tatlıtuğ’un, aldığı hizmetler ve vergi borçlarını yatırması için farklı tarihlerde yüklü miktarda paralar yatırdığı ancak Erdal D.’nin bu paraların tamamını yatırmadığı belirtildi.

Kıvanç Tatıtuğ’un şikâyetinin ardından muhasebeci Erdal D. şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen D.’nin ardından savcı Kıvanç Tatlıtuğ’u da ifadeye çağırdı. Bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Kıvanç Tatlıtuğ soruşturma savcısına müşteki sıfatıyla ifade veriyor.

 

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