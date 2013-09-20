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Kıvanç Tatlıtuğ, kuryeyle çarpıştı

Kıvanç Tatlıtuğ, Etiler'de motosikletiyle seyir halindeyken motosikletli kuryeyle çarpıştı

20 Eylül 2013 12:12

Motosikletiyle ilerleyen Kıvanç Tatlıtuğ karşı yönden gelen motosikletli kurye ile çarpıştı. Şiddetli çarpışma sırasında Kıvanç Tatlıtuğ'un motosikleti devrildi ancak kendisi son anda hamle yaparak ayakta durmayı başardı.
 
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
 
Görüntülerde Tatlıtuğ motosikletiyle ilerlerken karşı yönden motosikletle gelen kurye Mustafa Işık ile çarpışıyor.
 
Kaza anında Tatlıtuğ'un motosikleti devriliyor ancak kendisi son anda hamle yaparak ayakta durmayı başarıyor. 
 
Şiddetli çarpışma sırasında kurye Işık ise düşerek bacaklarından yaralanıyor. Işık olay yerine gelen bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
Kaza sırasında Kıvanç Tatlıtuğ'un kaskının takılı olduğu diğer sürücünün ise kaskının olmadığı görülüyor. 

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