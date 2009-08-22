Kıvanç Tatlıtuğ kimin kölesi oldu?

Aşk-ı Memnu dizisinin Behlül’ü Kıvanç Tatlıtuğ’un, eski menajeri Erkan Özarman ile yıllardır süren davası bitmek bilmiyor.



Her şey Tatlıtuğ’un Erkan Özarman ile 3 Aralık 2002’de yaptığı menajerlik sözleşmesini tek taraflı fesh etmek istemesiyle başladı. Birçok iş anlaşmasını menajerini hiçe sayarak yapan Tatlıtuğ, bu davranışıyla Özarman ile mahkemelik oldu.

Tatlıtuğ’a 150 bin TL’lik tazminat davası açan Özarman, haksız yere sözleşmeyi iptal ettiği için 30 bin TL ödemeye mahkum edildi.

Gümüş dizisinden de sözleşmesi gereği Tatlıtuğ’un kazandığı ücretin yüzde 20’sini alacak olan Özarman’ın davası ise hala sürüyor. Kıvanç Tatlıtuğ ise karşı dava açtı ve dilekçesinde “Erkan Özarman’ın adeta kölesi oldum. Benden kazancımın yüzde 20’sini istiyor” diyerek tepki gösterdi. Ayrıca Tatlıtuğ, eski menajerinin katıldığı bir TV programında “Kıvanç tek eşli yapamaz” sözleri yüzünden de dava açtı.