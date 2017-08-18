Kıvanç Tatlıtuğ: Katie Holmes kim?

ABD yapımı Zero (Sıfır) filminde rol alacağı konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ’un partnerinin Katie Holmes olacağı iddia edildi. Ancak Katie Holmes’ın teklifi “Kıvanç’ı tanımıyorum” diyerek reddettiği ifade edildi. Kıvanç Tatlıtuğ da Katie Holmes’a dair sorulara “O kim?” yanıtını verdi.

Zero (Sıfır) filminin yapımcısı Artist Yapım’dan da filmle ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, filmin çekimlerinin ertelendiği ve Tatlıtuğ’un haricinde hiçbir oyuncuyla görüşülmediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Temmuz 2017 tarihinde Newyork’ta çekilecek “Sıfır” (Zero) sinema filmi hazırlık sürecininin ön görülen sürede tamamlanamaması sebebiyle çekim tarihi ileriki bir zamana ertelenmiştir… Filmin hazırlık sürecinde başrol karakterler için Kıvanç Tatlıtuğ haricinde hiç bir kadın/erkek oyuncu ile görüşme ya da anlaşma yapılmamıştır. Bu basın açıklaması, 'Sıfır' (Zero) filmi ile ilgili ilk açıklamamız olup, bugüne kadar filmimiz hakkında çıkan tüm haberler asılsızdır.”