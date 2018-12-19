Kıvanç Tatlıtuğ, isyan etti: Kanıtlasınlar oyunculuğu bırakırım

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, köpeği Mars'ın kulaklarını "daha güzel" gözükmesi için kulakları kestiği iddialarına isyan etti. Tatlıtuğ, "Kanıtlarsanız oyunculuğu bırakacağım" dedi.



Köpeğinin kulaklarını kestiği iddialarıyla daha önce de gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ bir sosyal medya kullanıcısının mesajına isyan etti. Bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Tatlıtuğ şu ifadeleri dile getirdi:

"Mars ve Pars’ı aldığımız zaman kulakları kesik alınmıştır, biz merdiven altı işler yapmayız.



Hele ki toplumun önünde olan bireyler olarak. Kulaklarını benim kestiğimi iddia eden ve bunu belgesiyle kanıtlayacak birisi çıksın, açıklasın.



Eğer kanıtlarsanız, ben hemen yaptığım oyunculuk mesleğini bırakıp, başka işlerle uğraşacağımın sözü bendedir.



Ha yok ispat edemediniz hadi siz mesleği bırakmayın da benden bir özür dileyin benim için tamamdır."