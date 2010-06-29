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Kültür-Sanat

Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu aynı filmde

Türkiye’nin yeni nesil jönleri aynı filmde buluşuyor.

29 Haziran 2010 03:00

T24- Türkiye’nin yeni nesil jönleri aynı filmde buluşuyor.

Rol aldıkları bütün diziler izlenme rekorları kıran, kadın hayranlarının sayısı milyonları bulan iki yakışıklı oyuncu, Ferzan Özpetek’in hem senaryosunu yazacağı hem de yöneteceği yeni filminde başrolleri paylaşacak.

Çekimler 2011’e sarktı

İtalya’da yaşayan ve filmleriyle tüm dünyaya adını duyuran Ferzan Özpetek’in, bu iki isimle Türkiye ziyareti sırasında tanıştığı, çok geçmeden ikisine de teklif götürdüğü öğrenildi. Projedeki tek aksaklık, senaryonun bir türlü tamamlanamaması. Bu yaz çekilmesi planlanan film, Özpetek’in senaryoyu bitirememesi nedeniyle önümüzdeki yıla kaldı.

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