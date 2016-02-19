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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başar Dizer bugün evleniyor; düğüne sadece 40 kişi davetli

Kıvanç Tatlıtuğ, annesine nikâh anını 3G sistemiyle canlı olarak izletecek

19 Şubat 2016 11:30

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, bugün saat 14:00'te evleniyor. Sadece 40 kişinin katılacağı tören, Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde gerçekleşecek. 

Sabah'ta yer alan habere göre; ekipte ünlü oyuncunun ailesinden abi Cem Tatlıtuğ, küçük kardeş Tugay Tatlıtuğ ve eşi, yakın dostları Kıvanç Kasabalı ile eşi Sedef Avcı ve arkadaşı Gökhan Uyan vardı. Sabiha Gökçen'den 09:30 uçağıyla hareket eden grup, heyecan içindeydi. Anne Nurten Tatlıtuğ, sağlık sorunları nedeniyle düğüne katılamayacak. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ, annesine nikâh anını 3G sistemiyle canlı olarak izletecek.

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